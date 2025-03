Milan, Maignan è andato a Lecce in aereo con Ibrahimovic e Moncada per tifare la squadra rossonera

Mike Maignan era squalificato contro il Lecce, ma ha voluto comunque stare vicino alla squadra rossonera e, come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, sabato mattina è volato in Puglia inseme a Zlatan Ibrahimovic e il dt Geoffrey Moncada per tifare dalla tribuna i suoi compagni di squadra in un momento molto delicato della stagione del Diavolo. Dopo la partita, il francese è rientato a Milano nella notte insieme al gruppo milanista.

Questo il tabellino di Lecce-Milan di Serie A:

LECCE-MILAN 2-3

Marcatori: 7’ e 59’ Krstović, 68’ aut. Gallo, 73’ e 81’ Pulisic

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly (dal 82’ Banda), Berisha (dal 56’ Pierret), Helgason (dal 74’ Ramadani); Pierotti (dal 74’ Veiga), Krstović, Morente (dal 82’ Rebic). A disp.: Früchtl, Samooja; Gaspar, Sala, Tiago Gabriel; Kaba, Rafia, Burnete, Karlsson, N'Dri. All.: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker (dal 75’ Sottil), Gabbia, Thiaw, Theo Hernández; Bondo (dal 62’ Joao Felix), Musah (dal 75’ Fofana); Pulisic, Reijnders, Jiménez (dal 46’ Leao); Gimenez (dal 62’ Abraham). A disp.: Nava, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Tomori, Chukwueze, Jović. All.: Conceição.

Arbitro: Doveri di Roma.

Ammoniti: 42’ Berisha, 45’+4 Conceiçao, 88’ Abraham, 90’+1 Krstović.

Recupero: 4' 1T, 4’ 2T.