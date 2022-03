Milan, Napoli e Inter in campo, Corriere della Sera: "Sabato scudetto"

MilanNews.it

Le tre squadre in lotta per il titolo tutte in campo, a distanza di poche ore l’una dall’altra. Sarà una tappa importante, quella di oggi, nella corsa al tricolore. Non a caso, il Corriere della Sera titola: “Sabato scudetto”. Apre il Napoli alle 15 ospitando l’Udinese al Maradona, poi sarà la volta dell’Inter, impegnata a San Siro contro la Fiorentina; chiuderà la giornata il Milan, di scena in trasferta a Cagliari. Insomma, darà un turno tutto da vivere e che potrebbe riservare altri colpi di scena.