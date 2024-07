Milan, oggi prima amichevole a Vienna. Tuttosport: "Fonseca, ora giù la maschera!"

In vista della prima amichevole estiva del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Fonseca, ora giù la maschera!". I rossoneri, ancora senza diversi giocatori che sono in vacanza dopo gli impegni con le rispettive nazionali, saranno impegnati oggi pomeriggio alle 17.30 in casa del Rapid Vienna.

Dopo i primi dieci giorni di lavoro, c'è grande curiosità per vedere un po' il nuovo Milan di Paulo Fonseca. Si ripartirà dal 4-2-3-1, lo stesso modulo usato da Stefano Pioli, ma verrà interpretato in maniera diversa, soprattutto per avere maggiore equilibrio in mezzo al campo e soffrire meno in difesa.