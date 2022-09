Milan pronto ad alzare l’offerta per il rinnovo di Leao. CorSport: “Ballano circa 2 milioni”

Fonte: tuttomercatoweb.com

Come scrive il Corriere dello Sport, i dirigenti del Milan sono al lavoro per alzare la proposta economica a Rafael Leao e provare a trattenerlo. Il portoghese è legato da un contratto fino al 30 giugno 2024 e vorrebbe circa 7 milioni di euro per prolungare, mentre i rossoneri sono arrivati a 4,5 più bonus. La distanza c’è ancora ma l’intento della nuova proprietà è di alzare il tetto ingaggi per riuscire a trattenere Leao e gli altri giocatori importanti della rosa. La speranza del club è di poter trovare un accordo prima della partenza del portoghese per i Mondiali.