Milan, quanti nomi in lista. Il CorSport: "Thiago-Mancio per il rilancio"

Come era prevedibile, anche se forse non con questa portata, il mercato degli allenatori sta monopolizzando la prima settimana di offseason del campionato di Serie A. Sono praticamente tutti i club che devono gestire la propria panchina tra rinnovi, addii e nuove scelte. Tra queste squadre c'è anche il Milan che saluterà con ogni probabilità Sergio Conceiçao e si è messo alla ricerca di un nuovo tecnico che possa riportare la squadra ai vertici del campionato dopo una stagione fallimentare come quest'ultima.

I nomi fatti in questi giorni, in ottica rossonera, sono tantissimi: dal candidato principale Italiano, fino alla suggestione di un ritorno di Allegri. Il Corriere dello Sport oggi si concentra su due profili che possono essere considerati degli outsiders. Scrive il CorSport stamattina: "Bivio Milan, Thiago-Mancio per il rilancio". Nell'occhiello si legge: "Dopo la stagione targata Fonseca e Conceiçao, il club rossonero è alle prese con la decisione sulla prossima guida tecnica". Nel sottotitolo si continua il discorso: "Il ds Tare sta valutando i due allenatori: servirà anche l'ok di Furlani per la scelta. A breve partono i primi contatti ufficiali".