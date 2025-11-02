Milan-Roma, tra panchine e campo. Il CorSera: "Modric e Dybala, ciak si gira lo show"
Milan-Roma è una partita ricca di duelli, a partire dai due che siedono in panchina. Il Corriere della Sera ha infatti scritto di "Allegri e Gasperini, specialisti in missione", con l'obiettivo di dare continuità all'ottimo momento di forma delle rispettive formazioni, che hanno l'obiettivo di sfruttare il passo falso del Napoli contro il Como.
I duelli più attesi sono però quelli in campo, con uno in particolare sul quale saranno rivolti i riflettori. Titola infatti Il Corriere della Sera "Modric e Dybala, ciak si gira lo show", considerando il fatto che da due dei giocatori più tecnici (e forti) del campionato ci si aspetta decisamente tanto.
