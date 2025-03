Milan, settimana decisiva per il nuovo ds. Per il CorSera in pole c'è Tare

Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, inizia oggi una settimana decisiva al Milan per la scelta del nuovo direttore sportivo. Il preferito del club di via Aldo Rossi era Andrea Berta, ma il Diavolo si è mosso tardi e l'ex Atletico Madrid è diretto verso la Premier League. In pole per i rossoneri c'è ora Igli Tare, ex Lazio, con Fabio Paratici in seconda fila. Per quanto riguarda la scelta dell'allenatore della prossima stagione, verrà presa solo quando si sarà insediato il nuovo ds.

In merito al nuovo dirigente, Giorgio Furlani, ad del Milan, ha dichiarato ieri a DAZN prima del match contro la Lazio: "Come detto noi dobbiamo migliorare di tanto i nostri risultati sportivi. Se ci sono figure che possiamo portare nel club che ci aiuteranno a raggiungere i risultati che vogliamo ottenere le consideriamo. In questo momento non è stata presa nessuna decisione su questo profilo"