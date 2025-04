Milan, si spera di recuperare Walker per il derby di Coppa Italia

Kyle Walker è costretto a fermarsi per qualche giorno dopo la rottura del gomito destro. Questo il comunicato del Milan di martedì sera: "AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell'olecrano. L'operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione".

Walker punta al derby di Coppa Italia

In merito ai tempi di recupero, l'edizione odierna di Tuttosport spiega che sicuramente Walker salterà la gara di domani sera in casa dell'Udinese e il successivo impegno di campionato a San Siro contro l'Atalanta a Pasqua, mentre c'è un piccolo spiraglio per il derby di ritorno di Coppa Italia, in programma il prossimo 23 aprile. Le condizioni del gomito del terzino inglese verranno monitorate giorno dopo giorno. Settimana prossima il giocatore avrà una visita di controllo e si capirà qualcosa in più sul suo recupero.