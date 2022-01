Milan-Spezia, La Gazzetta dello Sport: "Fischio da pazzi"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al match disputato ieri a San Siro. “Fischio da pazzi”, titola la rosea, che poi aggiunge: “Clamoroso errore arbitrale: tolto al Milan il gol-primato. Serra non concede il vantaggio, Messias segna al 91esimo a gioco fermo e al 96esimo arriva la beffa dello Spezia”. Ora la strada si fa in salita per i rossoneri: “Con +2 (e una gara in meno) adesso tutto dice Inter”, sottolinea il quotidiano.