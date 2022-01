Milan-Spezia, la moviola del CorSport: "Serra da 4. Che disastro!"

Un disastro a San Siro targato Marco Serra. Per il Corriere dello Sport, il direttore di gara è da 4 in pagella. Troppi errori su episodi decisivi, così l'arbitro condiziona il risultato della gara. Clamorosa la decisione di annullare il gol di Messias. Il fallo di Bastoni su Rebic, infatti, non doveva essere fischiato per la regola del vantaggio. Poi c'è l'episodio che ha portato al rigore per il Milan poi sbagliato da Theo Hernandez: l'arbitro Serra, dal campo, fischia gioco pericoloso di Leao su Provedel, ma è il portiere che arriva tardi... Provvidenziale il richiamo di Doveri al Var, per lui un 6.5, che permette a Serra di correggere il tiro. La conclusione della disastrosa direzione arbitrale potrebbe essere quella di una gara che è stata più grande dell'arbitro.