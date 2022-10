Milan, tutto in una notte. Corriere della Sera: "Obiettivo ottavi dopo nove anni"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nelle sue pagine odierne, il Corriere della Sera dedica ampio spazio al Milan di scena stasera in Champions League. La squadra ci crede, già a San Siro aveva dimostrato di essere più forte della Dinamo Zagabria, temibile ma non infermabile. Stasera serve la replica, ma con qualcosa in più: il Milan è terzo ed è tutto aperto, ma con due successi tra oggi e l’ultima col Salisburgo, i rossoneri sono aritmeticamente agli ottavi. Il club è stato chiaro, l’obiettivo è raggiungere la fase ad eliminazione diretta, anche in chiave economica. Il fattore più importante, per ora, rimane lo stadio: al Maksimir sarà tutto pieno, 35mila persone a spingere i propri uomini, la Dinamo non perde in casa da dicembre 2021. Ma il Milan deve fare il Milan. Gli ottavi di Champions mancano da nove anni, troppi.