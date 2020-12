Milan, Tuttosport: "Bennacer col Parma, Ibra punta Marassi"

"Bennacer col Parma, Ibra punta Marassi". Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando dei due rossonero. Salvo clamorosi colpi di scena - si legge - Zlatan non sarà a disposizione di Pioli per il posticipo di domenica sera: l’obiettivo è quello di poter essere convocato per la sfida infrasettimanale contro il Genoa. Il centrocampista algerino, invece, è tornato in gruppo e domani sarà titolare al fianco di Kessie.