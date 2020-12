Milan, Tuttosport: "Primi per scansare le inglesi"

"Primi per scansare le inglesi. E c’è il bonus da 500mila euro". Come riporta Tuttosport, il Milan ha un paio di buoni motivi per puntare al posto nel gruppo H di Europa League. Se riuscissero a centrare l’obiettivo, infatti, i rossoneri eviterebbero di incontrare squadre toste (come quelle di Premier) nei sedicesimi e si assicurerebbero il premio da un milione di euro previsto dalla UEFA per le squadre che chiudono in testa il proprio girone (500mila euro per le seconde).