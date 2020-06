Milan, Tuttosport: "Spogliatoi proibiti per Ibra"

Dopo aver visto in tv la sconfitta del Milan in Coppa Italia, Zlatan Ibrahimovic si è "consolato" assistendo dal vivo al successo in campionato dell’Hammarby, club di cui è proprietario al 25%. Al termine della partita, l’attaccante rossonero si è presentato negli spogliatoi della "Tele2 Arena" di Stoccolma, dove l’ingresso, però, è consentito solo a calciatori e membri dello staff tecnico, così come previsto dal protocollo anti-Covid. Come riporta Tuttosport, la Federcalcio svedese potrebbe aprire un’indagine sull’episodio .