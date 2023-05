Milan, Tuttosport titola: "Il bilancio del club a giugno può chiudersi in attivo"

MilanNews.it

Arrivano ottime notizie per il Milan dal fronte economico. Tuttosport questa mattina titola così sui rossoneri: "Il bilancio del club a giugno può chiudersi in attivo". Nel pomeriggio di ieri, l'indiscrezione di Calcio&Finanza (QUI) ha rivelato quanto nel primo semestre della stagione in corso il club di via Aldo Rossi abbia fatto registrate un utile di 9.8 milioni.

Questo fa pensare, unitamente alla cavalcata Champions che ha portato diverse entrate nelle casse del Diavolo, che al 30 giugno il bilancio possa essere in attivo. Un evento assolutamente non scontato e che dalle parti di Casa Milan non si verifica, secondo Tuttosport, dal almeno 15 anni.