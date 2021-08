"Quel Diavolo di Faivre", titola l'edizione odierna di Tuttosport. "In cerca di fantasia - scrive il noto quotidiano a pagina 20 - il Milan ha virato sul genio del Brest. I rossoneri per sostituire Calhanoglu sono decisi a stringere per il francese: offerta da 13 milioni, ma il club bretone ne vuole 17. Resta troppo complicata la via per Corona".