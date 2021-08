Milan, Tuttosport titola: "Scatta la missione Scudetto"

"Scatta la missione Scudetto". È il titolo che l’edizione odierna di Tuttosport dedica al Milan in vista della gara di questa sera contro la Sampdoria. Sempre in prima pagina, il noto quotidiano torinese riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Stefano Pioli alla vigilia del match: "Maturi per vincere. C’è più consapevolezza e sono arrivati giocatori che sanno come si fa".