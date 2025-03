Momenti opposti, per la Gazzetta Abraham può scalzare Gimenez

Tra i tanti, c'è un piccolo paradosso offensivo nella stagione rossonera. I centravanti titolari acquistati in estate e a gennaio, Alvaro Morata e poi il suo successore Santiago Gimenez, hanno segnato rispettivamente 6 e 3 gol stagionali con il Diavolo; d'altro canto Tammy Abraham, arrivato per fare da riserva allo spagnolo e confermato con questo ruolo anche dopo l'acquisto del messicano, ha già segnato 8 gol, uno in meno degli altri due messi insieme.

Un dato che forse lascia il tempo che trova ma che qualcosa vuol dire, soprattutto oggi che stiamo assistendo a due momenti profondamente opposti per Abraham e Gimenez. Il primo è sempre molto propositivo entrando dalla panchina e sia con il Lecce che soprattutto con il Como è stato decisivo per la rimonta; il secondo è a secco da cinque partite, tutte iniziate dal primo minuto. Chiaro che il messicano abbia bisogno di un periodo di adattamento e forse anche l'allenatore dovrebbe essere bravo a cucire un vestito tattico globale più adatto alle sue caratteristiche, ma intanto per questo finale di stagione - come scrive la Gazzetta dello Sport - il numero 90 sogna il sorpasso sul numero 7. Conceicao avrà tempo di ragionarci durante la sosta.