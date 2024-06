Moncada a Londra, il CorSport: "Milan, sprint Cash"

Questa mattina il Corriere dello Sport prova a fare il punto su tutti gli obiettivi di mercato del Milan e nello specifico sulle trattative concrete che il club sta pensando di intavolare. Tutto parte dal viaggio di Geoffrey Moncada a Londra, di cui ieri sera è stato riferito da più fonti e di cui oggi scrive il CorSport. L'obiettivo principale sembra essere il terzino destro polacco Matty Cash, 26enne calciatore dell'Aston Villa da quattro stagioni. Il quotidiano titola così: "Milan, sprint per Cash. Moncada a Londra".

Nell'occhiello si legge il motivo del viaggio del direttore tecnico in Inghilterra: "Il dirigente rossonero vola nella capitale inglese. Obiettivo l'esterno dell'Aston Villa". Ma non è solamente il nazionale polacco a interessare. Nel sottotitolo, infatti, viene aggiunto: "Sul taccuino il nome di Broja oltre a Tiago Santos. Per Fofana c'è pure il Psg. Blindato il baby Camarda". Dunque il Milan in Gran Bretagna ha sondato il terreno per Cash e Broja (attaccante che non sarebbe alternativo a Zirkzee), mentre in generale ci sono diversi altri obiettivi in lista.