Morata, che voglia di Milan. Tuttosport: "Straordinari per recuperare"

La voglia di Milan è andata ben oltre il nubifragio che nella giornata di ieri si è abbattuto sulla città di Milano. Nonostante i diversi giorni di riposo che Paulo Fonseca ha concesso alla squadra, Alvaro Morata si è comunque presentato a Milanello con l'intento di lavorare per cercare di recuperare il prima possibile dalla lesione muscolare di basso grado che lo tiene fermo ai box dallo scorso 19 agosto in pratica.

Compiendo un aggiornamento sulle condizioni dell'attaccante spagnolo, sempre più leader di questa squadra, Tuttosport ha scritto che: "L’allenamento di oggi sarà uno degli ultimi lontano dal resto del gruppo (che ha potuto godere di quattro giorni di riposo, la ripresa è prevista per lunedì) e già nel corso della prossima settimana, se arriverà il semaforo verde dallo staff medico e da quello atletico, Morata potrà rientrare in gruppo. Filtra ottimismo in merito alle sue condizioni fisiche e se la tabella di marcia dovesse essere rispettata alla lettera, Alvaro potrebbe rientrare nell’elenco dei convocati per la partita di sabato prossimo, a San Siro, contro il Venezia".