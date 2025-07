Movimenti sulle fasce. Il CorSport: "Ecco Estupinan. Rilancio per Doué"

In attesa di capire cosa ne sarà di Ardon Jashari, e prima ancora di affondare il colpo sull'attaccante, il Milan lavora per rinforzare le corsie laterali della formazione di Max Allegri. Il primo rebus è stato risolto, visto che l'erede di Theo Hernandez sarà, o meglio, è Pervis Estupinan, quindi manca da risolvere quello sulla fascia opposta, anche se dalle parti di via Aldo Rossi avrebbero le idee piuttosto chiare su chi andare a puntare.

In merito a questo scrive questa mattina Il Corriere dello Sport "Ecco Estupinan. Rilancio per Doué", essendo il francese dello Strasburgo la scelta numero uno sulla destra. A quanto pare il Milan avrebbe anche alzato la sua ultima offerta, non perdendo comunque di vista Wilfried Singo, la prima alternativa a Doué.