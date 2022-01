Moviola Gazzetta: corretto il rigore per fallo di mano di Abraham, male la gestione di Chiffi

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina analizza gli episodi arbitrali di Milan-Roma, a partire dal primo rigore concesso ai rossoneri: con l'aiuto del VAR, l'arbitro Chiffi fischia giustamente il penalty ai rossoneri in quanto Abraham allarga il braccio e tocca il pallone calciato verso la porta da Theo Hernandez. Non è piaciuta nel complesso la gestione del direttore di gara, che nel primo tempo non ha estratto due gialli netti a Ibanez e Vina.