Moviola Gazzetta - Da annullare il gol del Porto

Il Milan in Champions non è molto fortunato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport dopo l’ennesimo errore arbitrale che ha sfavorito i rossoneri in Europa. Il gol del Porto, infatti, arriva dopo un contrasto più che sospetto di Grujic ai danni di Bennacer: l’entrata sulla gamba del milanista - scrive la rosea - precede nettamente l’intervento sul pallone. L’arbitro Turpin, però, lascia correre, mentre il Var non interviene.