Moviola Gazzetta: gol annullato a Bennacer, la decisione di Mariani lascia perplessi. Il fuorigioco pare più passivo che attivo

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa mattina gli episodi arbitrali del derby di Coppa Italia di ieri sera. In particolare ha fatto parecchio rumore il gol annullato a Ismael Bennacer al 22' del secondo tempo per un fuorigioco di Pierre Kalulu che l'arbitro Mariani, dopo essersi consultato con il VAR, ha ritenuto attivo. La Rosea scrive che la decisione finale del diretto di gara "lascia perplessi, il fuorigioco pare più passivo che arrivo. Handanovic non accenna a proteste".