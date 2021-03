Moviola Gazzetta: Ibra, che malizia sull'1-0. Pezzella non protesta nemmeno. Diaz-Ribery, non c'è nulla

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina analizza gli episodi arbitrali di Fiorentina-Milan, partendo dalle proteste nel post-partita dei dirigenti viola per il primo gol di Ibrahimovic: lancio di Kjaer, lo svedese, con malizia, si libera di Pezzella e batte Dragowski. Guida non interviene e non può farlo nemmeno il VAR. Il capitano viola non protesta nemmeno, chiede solo il fuorigioco (che non c'è). Non c'è nulla nemmeno nell'episodio in area di rigore tra Diaz e Ribery e in quello successivo in area viola tra Caceres e Diaz.