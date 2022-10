Moviola Gazzetta: rigore senza senso per il Chelsea, Sterling graziato

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La moviola della Gazzetta dello Sport sull'episodio che di fatto ha deciso Milan-Chelsea di ieri sera è piuttosto chiara: non c'era il rigore per gli inglesi in quanto la trattenuta di Tomori su Mount è troppo lieve per essere punita con il penalty. L'arbitro Siebert commette poi anche un altro grave errore, cioè non estrae al 6' del secondo tempo il secondo giallo a Sterling.