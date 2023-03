Moviola Gazzetta: "Theo da rigore, Bennacer no"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa mattina gli episodi arbitrali di Milan-Salernitana ed in particolare le due situazioni in area di rigore dei campani: nel primo caso Coulibaly tampona con l’anca Theo Hernandez, l'arbitro La Penna ritiene leggero questo contatto e non fischia il penalty, ma in realtà non è leggero e quindi ci stava il calcio di rigore. Poco dopo il direttore di gara concede il tiro dal dischetto al Diavolo per un contatto tra Bradaric e Bennacer, ma il VAR Banti lo richiama e così La Penna, dopo aver rivisto l'episodio, cambia idea e toglie la massima posizione al Milan.