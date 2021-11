"Un paradiso per due", titola in prima pagina il Corriere dello Sport dopo i risultati dell’undicesima giornata di Serie A. "A Spalletti il derby di Salerno - scrive il quotidiano romano - Pioli passa all’olimpico con super Ibra (2-1). Milan e Napoli in fuga: +12 sulle quarte. Furia Roma su Maresca. Ma l’Inter non molla: Correa stende l’Udinese. E domenica il derby".