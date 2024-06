Nazionale e Wieffer: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Ieri sera sono cominciati gli Europei in Germania. I padroni di casa tedeschi hanno demolito la Scozia con il risultato di 5-1 nella gara inaugurale che si è giocata all'Allianz Arena di Monaco. Oggi toccherà ad altre sei squadre tra cui l'Italia che scenderà in campo questa sera alle ore 21 per affrontare l'Albania. Alle 15 in campo anche il primo rossonero: la Svizzera di Noah Okafor sfida l'Ungheria. Logicamente le prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola parlano della nazionale di Spalletti che gioca stasera e solo un quotidiano cita il Milan in prima pagina.

Si tratta del Corriere dello Sport che questa mattina, in taglio basso, rende conto di alcuni voci di calciomercato. In particolare, per i rossoneri, si fa riferimento al centrocampista Mats Wieffer, 24enne del Feyenoord che è finito nel mirino della dirigenza rossonera per la prossima stagione e per il quale sono previsti dei nuovi contatti nel corso della prossima settimana. Scrive il CorSport: "Altro olandese. Milan assalto a Wieffer". Non solo Zirkzee e Reijnders (acquistato l'anno scorso): il Diavolo punta un altro orange.