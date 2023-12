Newcastle decisivo, in tutti i sensi. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

La trasferta di Newcastle sarà decisiva, quantomeno per il Milan. E non si parla solo di obiettivi sportivi e dunque di cosa succederà ai rossoneri - improbabile qualificazione agli ottavi? Europa League? Fuori da tutto? - ma anche della posizione di Stefano Pioli che, con un risultato negativo, potrebbe essere sempre più pericolante. Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi, oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport titola proprio su Stefano Pioli in taglio alto: "La paura di uscire da tutto. Così il Milan prova il miracolo". I rossoneri potrebbero anche ritrovarsi fuori dall'Europa, Champions o Europa League che sia, dopo la trasferta di Newcastle. Sarebbe un flop clamoroso, soprattutto perché il girone della Champions che si era dimostrato così difficile alla fine si era rivelato alla portata del Diavolo. Anche il Corriere dello Sport mette sul tavolo il lavoro di Pioli e lo lega a doppio filo a Leao: "Il futuro di Pioli dipende da Leao". Nel sottotitolo si legge poi: "L'allenatore si gioca tutto: l'eliminazione potrebbe costargli la panchina. La sua speranza è il gioiello portoghese al rientro dopo un mese". Quindi c'è la prima pagina di Tuttosport: "Il Newcastle fa sperare il Milan. Pioli, però...". Si fa riferimento qua al momento nero del Newcastle che di certo non è migliore di quello dei rossoneri. Allo stesso tempo si allude alla posizione traballante di Pioli. Quindi il QS che evidenzia il ritorno del miglior giocatore: "Riecco Leao, il salva Milan".