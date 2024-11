Niente da fare. Il CorSport: "Troppo Cagliari per Leao"

Considerata la vittoria di Madrid molti si aspettavano tutt'altro risultato del Milan a Cagliari, ma al termine dei 90 e passa minuti il tabellone luminoso dell'Unipol Domus Arena recitava 3 a 3. Sono stati dunque altre 2 e più gol subito dalla formazione rossonera nella stessa partita, la stessa che con l'arrivo di Fonseca avrebbe dovuto porre rimedio a questa situazione che a questo punto starebbe diventando a tratti ingestibile.

Subire tanto implica il segnare di conseguenza, cosa che non può accadere per sempre, e ieri sera ne è stata la dimostrazione. Neanche un Leao in una versione super è riuscito ad aiutare il Milan a portare a casa questi tre punti che, nel complesso, forse li avrebbe meritati più il Cagliari per la mole di gioco creata, visot che oltre ai 3 gol altri due sono stati annullati per fuorigioco alla formazione di Davide Nicola.

E sulla partita di ieri Il Corriere dello Sport ha titolato: "Troppo Cagliari per Leao", che mai come ieri è stato l'unico a cercare di far navigare la barca, che però poi è affondata.