Niente da fare per Rafa, il QS: "Leao in gabbia. Pioli cerca un altro Milan"

Rafa Leao, i tifosi e lo stesso staff tecnico rossonero ci hanno provato fino alla fine ma si è deciso per la prevenzione: il numero 10 rossonero, Leao, non sarà della partita oggi pomeriggio contro l'Atalanta. Quarta gara consecutiva saltata tra campionato e Champions per l'infortunio muscolare da cui è guarito ma per il quale non si vuole accelerare il rientro. Ecco perché oggi il QS scrive: "Leao in gabbia", ovvero 'Leone in gabbia': il portoghese vorrebbe essere sul campo ma ancora non può. Lo si attende mercoledì contro il Newcastle.

Intanto Stefano Pioli vuole guidare i suoi alla ricerca della continuità. Il QS prosegue nella titolazione con: "Pioli cerca un altro Milan". Si intende un Milan diverso da quello dei due punti in 4 gare, quello troppo brutto per essere vero. I rossoneri sono reduci da due vittorie consecutive in campionato ma di certo non sono state esaltanti: una bella prestazione con tre punti contro una diretta rivale per le prime quattro posizioni come l'Atalanta, sarebbe una spinta emotiva importante.