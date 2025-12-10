Niente trasferta a Perth contro il Como. Il CorSport: "Milan, verso il no all'Australia"
Sospiro di sollievo per il Milan e Massimiliano Allegri su Rafael Leao. Nella sfida contro il Torino, vinta 3-2 in rimonta, l'attaccante portoghese aveva accusato un fastidio muscolare dopo una conclusione in porta. Fastidio che lo aveva costretto al cambio anticipato, scatenando l'ansia di Allegri.
Dal timore per un lungo stop al sospiro di sollievo dopo gli esami che hanno escluso lesioni. Ne parla anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport in prima pagina, nel taglio basso: "Leao, esami ok". Il portoghese dovrà soltanto smaltire l'affaticamento, ma non ci sono complicanze.
La novità più importante delle ultime ore è il cambio di rotta su Milan-Como a Perth. Il Corriere dello Sport sottolinea: "Milan, verso il no all'Australia. Sfuma Perth per il Como". Un cambio di rotto dopo le molteplici polemiche che aveva scatenato tale decisione.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan