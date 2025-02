Non c'è fine al peggio. Il CorSera: "Il Milan cade ancora: sconfitto a Bologna"

Non c'è fine al peggio per questo Milan. Che sia chiaro, la situazione nella quale si ritrova adesso la formazione rossonera è frutto di una stagione deludente sbagliata sin dall'inizio, ma il fatto che neanche il calciomercato invernale e Sergio Conceiçao siano riusciti a sistemare le cose è piuttosto preoccupante.

Ieri a Bologna era la classica partita da dentro o fuori per il Diavolo, una di quelle che non ti puoi permettere per alcun motivo al mondo di perdere. Il risultato finale vede però la formazione di Vincenzo Italiano comunque sorridere, a conferma che questo momento di difficoltà che sta attraversando la formazione rossonera è oramai perenne. Con il 2-1 di ieri sera le speranze Champions per il Milan si sono affievolite ulteriormente, con Il Corriere della Sera che nel taglio alto della prima pagina di oggi ha scritto "cade ancora", dato che quella del Dall'Ara è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di sabato a Torino.