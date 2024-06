Non solo De Ketelaere, Tuttosport: "L'Atalanta punta Saelemaekers"

Nel corso della scorsa settimana l'Atalanta ha ufficialmente riscattato Charles De Ketelaere dopo un positivo anno in prestito dal Milan. I rossoneri vedranno entrare nelle loro casse circa 22 milioni più bonus e avranno diritto anche al 10% sulla futura rivendita del calciatore. Una situazione ideale per entrambi i club, giunti a questo punto. La Dea però potrebbe non fermarsi qui e punta anche a un altro calciatore belga rossonero in esubero: si tratta ovviamente di Alexis Saelemaekers che non è stato riscattato dal Bologna.

Tuttosport titola così stamattina: "Dopo De Ketelaere, l'Atalanta punta Saelemaekers". L'esterno belga, un po' a sorpresa, non è stato confermato dal Bologna nonostante un'ottima stagione: a fare la differenza il cambio di allenatore, con l'addio di Motta e l'arrivo di Italiano che non vede Alexis nel suo progetto. Dunque Saele tornerà a Milanello anche se è destinato a rimanere poco perché sia lui che il Milan non vedono futuro insieme: il club rossonero crede anzi di poter incassare almeno 12 milioni. E nelle ultime ore si è registrato appunto un interessamento dell'Atalanta.