Non solo Milan e Napoli: c'è anche la Juventus su Lucca

La Juventus è tra le squadre che seguono con attenzione Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 dell’Udinese. Con 10 gol in Serie A e 2 in Coppa Italia, Lucca sta vivendo la sua miglior stagione e ha conquistato un posto in Nazionale sotto la guida di Luciano Spalletti. Il club friulano, consapevole della crescita del giocatore, valuta il suo cartellino almeno 30 milioni di euro. La concorrenza è folta: il Milan, che aveva già tentato l’acquisto a gennaio, potrebbe tornare alla carica in estate, mentre il Napoli lo considera un’opzione per rinforzare il proprio attacco.

Alla Juventus, Lucca piace da tempo: Cristiano Giuntoli aveva già incontrato il suo entourage lo scorso ottobre per sondare la possibilità di portarlo alla Continassa. Il piano iniziale era quello di affiancarlo a Vlahovic, ma ora, con le incertezze legate alla permanenza del serbo, potrebbe diventare un profilo chiave per l’attacco bianconero. I rapporti tra la Juventus e la famiglia Pozzo sono storicamente buoni, e non è escluso che si possa inserire una contropartita tecnica per abbassare il prezzo del cartellino.

Dal punto di vista tattico, Lucca sarebbe una soluzione inedita per la Juventus. Alto 2,01 metri, garantisce un gioco aereo dominante e una presenza fisica che attualmente manca nella rosa bianconera. Potrebbe rappresentare un’arma utile anche a gara in corso, soprattutto contro difese chiuse. Inoltre, il suo legame con la Juventus è di lunga data: da ragazzino, quando giocava alla PlayStation, sceglieva sempre la Vecchia Signora. Lo riporta Tuttosport