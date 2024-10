Notte da numeri 10, la Gazzetta: "Tutti gli occhi su Wirtz e Leao"

La sfida di questa sera tra Bayer Leverkusen e Milan, valida per la seconda giornata del girone di Champions League, come ogni grande partita europea mette in mostra grandi duelli tra grandi campioni. Uno sarà sicuramente quello tra i numeri 10: da una parte Florian Wirtz, dall'altra Rafael Leao. Ed è proprio su questi due talenti che la Gazzetta dello Sport decide di concentrarsi questa mattina, dedicando loro un pezzo di commento in primo piano.

La rosea titola: "Notte di stelle. Tutti gli occhi su Wirtz e Leao. Talenti diversi con una classe da 10". Nel sottotitolo si legge: "Il gioiellino tedesco è il leader tecnico del Leverkusen, Rafa deve entrare nel cuore del Milan come vuole Fonseca". Partendo dal tedesco, la Gazzetta riassume: "Florian con una tripletta ha dato la Bundesliga al Bayer e ha debuttato in Champions con una doppietta al Feyenoord". Sul lusitano invece si legge: "Il portoghese a lezione di tattica: 'In auto il mister mi ha mostrato le mie azioni senza palla, mi sta aiutando'".