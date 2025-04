Nuovo ds Milan, Tuttosport: "Nuovo incontro Furlani-Tare, ma D’Amico resta sullo sfondo"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così in merito alla ricerca del Milan del nuovo direttore sportivo: "Nuovo incontro Furlani-Tare, ma D’Amico resta sullo sfondo". Tra oggi e domani è in programma il secondo faccia a faccia tra Giorgio Furlani e Igli Tare dopo quello di una decina di giorni fa a Roma. L'albanese è un profilo che piace, Geoffrey Moncada lavorerebbe volentieri con lui e Zlatan Ibrahimovic lo aveva indicato come preferito dopo i colloqui londinesi di febbraio svolti con Cardinale, ma la sensazione è che l'ad Furlani continui a sperare di riuscire a strappare Tony D'Amico all'Atalanta.

Qualche giorno fa a San Siro si è giocata Milan-Atalanta ed è stata l'occasione per dei pour parler ufficiosi tra l'amministratore delegato milanista e i Percassi per capire se ci siano delle possibilità di liberare D’Amico dal suo contratto fino al 2027 a Bergamo. Vedremo se si smuoverà qualcosa, quel che è certo è che non potrà succedere nulla prima della fine del campionato.