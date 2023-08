Nuovo stadio, Repubblica: "Navetta su rotaia e treni ogni 15 minuti, le mosse di San Donato per il Milan"

Il nuovo stadio del Milan è sempre più vicino, almeno nelle intenzioni, a San Donato. A confermarlo ulteriormente questa mattina è la Repubblica, edizione di Milano, che racconta alcune delle mosse che il Comune limitrofo a Milano starebbe pensando per facilitare la costruzione non solo del nuovo impianto ma anche di tutte le strutture di contorno, tra cui si ricordano: un centro commerciale, un parco divertimenti, un museo sul Milan... Il titolo recita: "Navetta su rotaia e treni ogni 15 minuti, le mosse di San Donato per il Milan".

Il Comune aspetta per settembre il progetto rossonero, da quel momento partiranno tutte le valutazioni del caso. Per il momento si ipotizza a riabilitare un binario morto della tratta Milano-Pavia-Genova e renderlo agibile per una navetta su rotaia; si pensa di sfruttare il potenziamento delle linee S1 e S2 che passeranno ogni 15 minuti; si pensa anche a creare almeno due nuove uscite/accessi a sud dell'autostrada.