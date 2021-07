Oggi l'amichevole Milan-Modena, Tuttosport: "Diaz, primo esame"

"Diaz, primo esame", titola questa mattina Tuttosport in vista della pagara di oggi contro il Modena. "Appena ripreso dal Real Madrid - scrive il quotidiano torinese - ha subito una chance in amichevole per dimostrare continuità. Secondo test stagionale a Milanello dopo la goleada di sette giorni fa alla Pro Sesto. Lo spagnolo esordirà con la maglia numero 10 che ha espressamente voluto al momento del rinnovo col Milan".