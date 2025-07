Oggi raduno e presentazione. Tuttosport: "Allegri rifà il Milan e aspetta Jashari"

Oggi è il giorno delle prime volte, anche se in teoria non dovrebbe essere così vista la sua precedente esperienza in rossonero. Alle ore 13 Massimiliano Allegri si presenterà alla stampa come nuovo allenatore del Milan, per poi catapultarsi nuovamente a Milanello dove dirigerà il secondo allenamento della giornata, questa volta sul campo esterno e visibile a media e tifosi.

Sta ufficilamente per cominciare questo nuovo corso, con Tuttosport che questa mattina ha fatto riferimento anche un po' al calciomercato titolando "Allegri rifà il Milan e aspetta Jashari", che resta l'obiettivo numero uno per la mediana rossonera dopo l'arrivo di Samuele Ricci e l'accordo con un campione (e Pallone d'Oro) come Luka Modric.