Oggi Real-Milan: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Questa sera è arrivato finalmente il momento di Real Madrid-Milan, gara valevole per la quarta giornata del girone unico di Champions League che si giocherà questa sera alle 21 al Santiago Bernabeu. Un classico europeo che questa sera attirerà le attenzioni di tutto il continente, con i rossoneri chiamati a non sfigurare. Scontato che le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani si concentrino su questa importante sfida questa mattina.

La Gazzetta dello Sport oggi titola in primo piano: "Diavolo in corpo. In casa Real serve il vero Euro-Milan". Nel sottotitolo si legge sulla formazione: "Fonseca rilancia Leao nella sfida con Mbappè". Riportate le parole di Carlo Ancelotti in merito all'alluvione di Valencia: "Un errore giocare". Le dichiarazioni dell'ex rossonero vengono sottolineate anche nell'apertura di Tuttosport, in taglio laterale: "Bisognava fermarsi. Come si può giocare e parlare di calcio qui con una tragedia simile?". Il Corriere dello Sport in taglio basso recita: "Milan, derby del cuore. A Madrid contro il Real del mitico Ancelotti". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Leao torna titolare". E il portoghese numero 10 è protagonista anche della prima pagina del QS: "L'ora di Leao, chance Real. Missione svolta con Rafa".