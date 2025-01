Oggi tocca a Juve e Milan: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Nella serata di ieri, a Riyad, si è giocata la prima semifinale di Supercoppa Italiana con l'Inter che ha superato l'Atalanta con il risultato di 2-0 e interrompendo così la lunga striscia di risultati positivi inanellata dai bergamaschi. Oggi, alle 20 italiane, tocca al Milan e alla Juve: la vincente stacca il pass per la finalissima del prossimo 6 gennaio. Questa mattina le prime pagine dei principali quotidiani sportivi parlano proprio di questo.

La Gazzetta dello Sport in taglio basso, sotto la notizia della vittoria della squadra di Inzaghi, scrive: "Juve-Milan vale di più". Nel sottotitolo si legge: "Alta pressione su Thiago Motta. Debutta Conceicao: 'Mio figlio? Ora rivali'". Il Corriere dello Sport titola così: "Oggi alle 20 Juve-Milan: Conceicao all'esame Motta". Quindi Tuttosport che legge la partita di questa sera specialmente dal punto di vista dei bianconeri: "Supercoppa, ore 20: Juve-Milan. Motta, hai presente Boniperti?". Nel sottotitolo: "'Lavoro per vincere, ma non è un'ossessione': la frase di Thiago a Riyad fa discutere i tifosi bianconeri e richiama il motto del Presidentissimo. Contro il Diavolo, scosso da Sergio Conceicao, in palio la sfida all'Inter per il primo trofeo stagionale". Infine il QS che recita: "Juve e Milan, caccia alla svolta. La grande sfida di Conceicao".