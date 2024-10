Oggi torna Pulisic, il CorSport: "Irrinunciabile per Fonseca"

vedi letture

Nella giornata di oggi è previsto il ritorno di Christian Pulisic. Il calciatore americano, uno dei pochi protagonisti rossoneri in questo avvio di stagione, ha avuto la concessione da parte del CT degli Stati Uniti Mauricio Pochettino di tornare con una partita d'anticipo alla base. Lo stesso allenatore americano, a inizio sosta, aveva denunciato un'eccessiva stanchezza da parte del suo giocatore migliore: "Nel Milan sta giocando ogni singola partita e questo è un aspetto che ci preoccupa. A volte dobbiamo proteggerlo, infatti è arrivato un po’ stanco. Deve essere in forma, felice, forte". Poi aveva aggiunto: "Dobbiamo costruire un ottimo rapporto con il club e cercare di aiutare Christian quando abbiamo davvero bisogno di lui. Dobbiamo essere responsabili e rimandare indietro i giocatori nello stesse condizioni e non in peggio".

Pochettino è stato di parola e Fonseca ringrazia. Anche perché l'americano è davvero l'uomo in più del Milan in questo tremebondo inizio di stagione. Per tale ragione il Corriere dello Sport questa mattina titola: "Pulisic, irrinunciabile per Fonseca". Nell'occhiello si legge: "In questa stagione in campo 9 volte per un totale di 720 minuti". Le ha giocate tutte e ha ripagato la fiducia: già sei gol stagionali conditi anche da due assist.