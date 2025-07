Operazione top player. La Gazzetta: "Coccole e richiami. La ricetta di Max per lanciare Leao"

Il Milan ha cominciato a lavorare sul campo da due giorni, e dall'allenamento aperto al pubblico di lunedì si è notato un progetto architettonico interessante: costruire un ponte per portare Rafael Leao a un livello superiore, sul monte abitato dai giocatori che fanno la differenza, quella che spesso nelle ultime stagione, in particolare nella scorsa, gli è stata contestata di non avere.

Per riuscirci Max Allegri ha deciso di cominciare ad utilizzare la carota piuttosto che il bastone, proprio come fatto da Stefano Pioli e non dai suoi due predecessori, Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao. In merito a questo esperimento La Gazzetta dello Sport questa mattina titolato: "Coccole e richiami. La ricetta di Max per lanciare Leao".