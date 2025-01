Ora il mercato, la Gazzetta: "Tomori-Juve, si stringe. Il Milan aspetta Walker"

Nel dopo gara di Juventus-Milan, il tecnico rossonero Sergio Conceicao non ha tergiversato davanti alle telecamere e ha chiaramente detto che i rossoneri hanno bisogno di rinforzi dal mercato. In serata sono arrivate indiscrezioni importanti, sia in entrata che in uscita, che vengono riportate anche oggi sull'edizione cartacea della Gazzetta dello Sport. La notizia principale riguarda Fikayo Tomori, a questa si lega anche il sempre più probabile arrivo di Kyle Walker in rossonero: e non solo.

Titola la rosea: "Tomori-Juve, si stringe. Il Milan aspetta Walker e se cede il centrale ne prende due". Nel sottotitolo viene fatta ancora più chiarezza: "Fikayo è diretto verso Torino, però il giocatore di Guardiola sarà solo il primo colpo dei rossoneri: si cercano un altro difensore e un attaccante". Il destino di Tomori sembra in bianconero: il Milan vuole incassare circa 30 milioni previsti dall'accordo che si baserebbe su un prestito con obbligo di riscatto da reinvestire su un attaccante. C'è da attendere il via libera del giocatore che in rossonero si sente a casa. Nelle prossime 48 ore si chiuderà Walker e con l'eventuale partenza di Tomori si cercherà anche un altro centrale. Valutazioni anche per un mediano vista la difficoltà fisica di Fofana e Reijnders.