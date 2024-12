Ora tocca a Conceiçao, la Gazzetta: "Sarri e Allegri valutati ma non scelti"

La patata bollente Milan passa di mano ma non farà tanta strada a livello geografico: al posto di Paulo Fonseca si insedierà sulla panchina rossonera un altro tecnico portoghese come Sergio Conceiçao che già nel corso dell'estate era stato accostato al Diavolo dopo aver concluso la sua lunga e felice esperienza alla guida del Porto al termine della scorsa stagione.

Oggi la Gazzetta dello Sport parla della decisione del club, tra esonero ed erede: "La scelta del Diavolo". Si legge anche: "Fonseca sfiduciato. Il club a Conceiçao, oggi arriva a Milano". Sergio Conceiçao sarà a Milano verso le 14 ed è già pronto a prendere le redini della squadra nella Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita a inizio 2025. La scelta è ricaduta su questo tecnico già contattato negli scorsi giorni e con il quale, secondo la rosea, ci sarebbero stati gli scambi dei documenti prima della gara. Diversamente dalle indiscrezioni generali che arrivano in queste ore, la Gazzetta parla di contratto di un anno e mezzo, fino al 2026. La rosea parla anche degli altri papabili candidati: "Sarri e Allegri valutati ma non scelti". Conceiçao aveva detto no ultimamente a Wolverhampton e club brasiliani.