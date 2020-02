Pagelle Gazzetta - Rebic il migliore, male Calabria e Paquetà

Ante Rebic è stato il migliore in campo contro il Torino secondo le pagelle stilate dalla Gazzetta dello Sport. Voto 7 per il croato, che regala i tre punti al Milan con un gol decisivo. Ottima anche la prestazione di Romagnoli (7 pure per lui), che "concede pochissimo a Belotti". Da applausi anche Gabbia (7), autore di una "prova perfetta". Bene Bennacer (6.5), sufficienza piena per tutti gli altri. Tranne che per Calabria e Paquetà (voto 5.5 per entrambi). Il terzino difende male e spinge peggio, mentre il brasiliano non incide.