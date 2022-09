Pagelle Tuttosport: Giroud, gol e prestazione da 8. De Ketelaere fatica ancora

Se il Milan torna a casa con i tre punti in mano è grazie alle intuizioni di Pioli e il rigore decisivo di Giroud. E' proprio il francese a prendersi il voto più alto delle pagelle di Tuttosport, con un bell'8: "Hai voglia a dire che deve rifiatare: è troppo importante per come fa girare la manovra e assiste i compagni". Sufficienza raggiunta dalla maggior parte della squadra: Maignan, Calabria, Kalulu, Theo, Pobega e Leao. Ottima prestazione da parte di Kjaer, Pobega. e Messias, che portano a casa un 6,5 L'unico insufficiente, invece, è Charles De Ketelaere per Tuttosport: "Fatica ancora a pulire la palla in mezzo al caos". Pioli, invece, è da 7: "Carattere e tenuta fisica da grande squadra".