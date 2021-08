Pagelle Tuttosport - Leader Kjaer, Calabria il migliore. Delude Theo

Davide Calabria è stato il migliore in campo nel match contro la Samp secondo le pagelle stilate da Tuttosport. Voto 7 per il terzino, autore dell’assist per il gol decisivo di Brahim Diaz (7 anche per lo spagnolo). Ottima anche la prestazione di Maignan (voto 7 pure per il portiere francese), così come la performance di Kjaer (6.5), un leader in difesa. Sufficienza piena per Tomori, Tonali e Giroud, rimandati Krunic, Bennacer, Saelemaekers, Leao e Rebic (5.5 per loro). Ma il peggiore è Theo Hernandez (voto 5), protagonista in negativo della serata rossonera.